Посол РФ в Пекине Игорь Моргулов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил, что Россия будет вынуждена принять суровые ответные меры, если Америка и страны НАТО предоставят ВСУ дальнобойное оружие для удара вглубь российской территории.

“Прекращение огня и прекращение конфликта — это то, к чему мы постоянно призываем, но только при условии соблюдения территориальной целостности Российской Федерации и ее законных интересов безопасности”, — сказал Моргулов Global Times.

Сам факт поставок Украине танков из США, Германии и других стран НАТО посол России назвал неопровержимым доказательством непосредственного участия Запада в конфликте.

Также Моргулов предупредил, что танк Леопард-2 может использовать подкалиберные бронебойные снаряды с урановым сердечником. Применение подобных боеприпасов будет считаться применением “грязной бомбы”, заявил дипломат.

В конце речи Игорь Моргулов напомнил, что весной 2022 года уже почти были согласованы условия по прекращению огня, однако Запад решил не прекращать конфликт. Позднее президент Украины запретил любые переговоры с президентом России на законодательном уровне.