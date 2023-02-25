В Турции задержали мэра самого пострадавшего от землетрясений города

В Турции задержали мэра самого разрушенного из-за землетрясений города. Фото: REUTERS

В Турции задержали Оккеша Кавака, мэра самого пострадавшего от землетрясений города Нурдагы. Об этом в субботу 25 февраля пишет издание Turkiye.

Сообщается, что чиновника подозревают в причастности к нарушению правил строительства домов в городе. Также по делу проходит владелец компании-застройщика.

Город Нурдагы расположен в турецкой провинции Газиантеп. После серии землетрясений он разрушен до такой степени, что турецкие власти предполагают полностью снести город и заново его отстроить.

Как ранее писал сайт KP.RU, число погибших после землетрясений в Турции превысило 43 тысячи человек.

Тем временем в Турции в субботу, 25 февраля случилось очередное землетрясение . Эпицентр расположился в провинции Аксарай, которая находится в центральной части страны. По данным разных источников, магнитуда подземных толчков составила от 4,9 до 5,3.

Также сообщалось, что в этот же день на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.