Российские войска сообщили об освобождении населенного пункта Ягодное под Артемовском

Российские военные освободили населенный пункт Ягодное под Артемовском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные освободили населенный пункт Ягодное в ДНР. Речь идет о населенном пункте в окрестностях Артемовска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.

Сообщается, что российские военные полностью освободили Ягодное в 19 часов в субботу 25 февраля.

Ранее сообщалось, что украинские войска взорвали дамбу в окрестностях Артемовска. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что уже поступают сообщения о подтоплении частных домов и подвалов, в которых мирные жители прятались от обстрелов.

Российский военный рассказал о ходе наступления в Артемовске, подробности здесь на KP.RU.

Что происходит в одной из самых горячих точек проведения спецоперации - Артемовске (Бахмуте), какая обстановка складывается вокруг города и как продвигаются здесь российские силы, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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