Доцент Чирков заявил, что новый пакет санкций приблизил крах западной экономики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евросоюз утвердил новый, десятый список антироссийских санкций. Доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков назвал последствия этого решения. Эксперт полагает, что западным странам грозит экономический кризис.

Основная проблема для России сейчас вовсе не в санкциях, а в том, что Запад загоняет себя в тупик ими.

- Экономический кризис западных стран становится неизбежным, и России нужно думать, как увернуться от падающих западных экономик, - говорит эксперт Пятому каналу.

Что касается новых мер, то ни одна из них не наносит реально вреда нашей экономике. Ничего принципиально нового не было придумано, просто расширены списки лиц, которым что-то ограничивают за пределами России.

- По итогам 2022 года банковская система России уже вышла в прибыль. Большую часть генерируют как раз те банки, которые под санкциями, - отметил эксперт.

Российские металлы становятся востребованы на новых рынках, укрепляются связи с Индией и Китаем.

- Я думаю, что по результатам 2023 года российская экономика имеет все шансы показать очень неплохой рост, - заключил Чирков.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо отметил, что ЕС уже с трудом придумывает поводы для ограничений.

- Складывается впечатление, что ЕС уже не знает, в чем ограничить Россию, потому что в новом пакете по сути присутствует повторение прошлых ограничений, — сказал эксперт RT.

Европейский союз прекрасно понимает, что очередные ограничительные меры против Кремля вредят государствам объединения, а не России. Соответствующую точку зрения высказал ФАН политолог Сергей Маркелов.

Опрошенные эксперты, отметив, что на большинстве граждан очередные меры принципиально не отразятся.

Каких-то выдающихся санкций они уже ввести не могут, потому что все уже было принято. Сам десятый пакет не окажет серьезного влияния, его стоимость оценивают в 11 млрд евро — это меньше 1% ВВП России, - сказал "Известиям" директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.