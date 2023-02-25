IT-эксперты предупредили об опасности, которую могут таить в себе чат-боты Фото: Анастасия Осипова

Виртуальные собеседники или чат-боты все активнее входят в нашу жизнь. С ними мы сталкивается обращаюсь в банк через мобильное приложение, в интернет-магазин или к сервисам госуслуг.

Искусственный интеллект быстро учится и может решать многочисленные проблемы. Но в некоторых случаях чат-боты могут представлять опасность. Речь идет о тех моментах, когда их «обучением» занимались «нехорошие люди». Такое мнение высказал IT-эксперт Илья Костунов.

Он объяснил, что в основе работы чат-ботов лежит нейросеть. Они быстро учатся и набор ответов зависит от загруженных характеристик при создании сервиса.

Если раньше боты трудились исключительно в мирных целях, то теперь ими заинтересовались мошенники. А еще эти системы используют для рассылок и пропаганды.

- Обычным пользователем очень важно в сложившейся ситуации сохранять в себе способность критически мыслить. Надо помнить, что не все советы от нейросетей являются полезными. Помните, эта информация кем-то заложена в систему, - говорит «Ридусу» Илья Костунов.

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович также напоминает, что ИИ – это не эфемерное создание, а рукотворное.

Порой разработчики преследуют определенные цели, которые ставит заказчик. Кто-то стремится ввести в заблуждение, чтобы получить доступ к финансовой информации, а для кого-то цель дестабилизировать ситуацию в обществе.