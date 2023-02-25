Разработчик Закарян заподозрил Apple в обмане пользователей из-за сервиса iCloud Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель команды разработки Gem4me Ваге Закарян заподозрил компанию Apple в обмане пользователей.

Заявления производителя гаджетов о том, что компания не будет предоставлять данные пользователей даже по запросу силовиков – лукавство.

В американской компании ссылаются на то, что новая система шифрования в облачном сервисе iCloud не дает такой возможности. Но Закарян уверен – это маркетинговый ход.

- Его цель привлечь как можно больше пользователей к платному сервису iCloud, — сказал эксперт «Газете.Ru».

Система шифрования решает вопросы со взломами и защищает пользователей от мошенников. Это, безусловно, плюс, но вот говорить о его полной конфиденциальности – нечестно.

Для спецслужб это не станет препятствием. Они могут запросить доступ ко всем необходимым данным.

- По решению суда компания, у которой находятся эти данные, будет обязана выполнить эти требования. Если нет, то действия могут быть расценены, как препятствие правосудию. Поэтому информацию придется предоставить в любом случае, - заключил эксперт.

Ранее из-за санкций над Россией нависла угроза отключения устройств данного производителя. Пока гаджеты работают, но точно нельзя сказать, что опасность миновала. Хотя эксперты полагают, что на этот шаг корпорация не пойдет, пишет РИАМО.

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Среди россиян уже зафиксирован высокий спрос на платежные стикеры для бесконтактной оплаты. Этот инструмент в последние месяцы запустили сразу несколько крупных банков, передает "360".