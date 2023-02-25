Захарова сравнила Рошаля в санкционном списке с Айболитом в заложниках у пиратов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила внесение доктора Рошаля в санкционный список с Айболитом в заложниках у пиратов.

«Доктор Рошаль в санкционном списке - это как Айболит в заложниках у пиратов», - заявила Захарова.

«Чем объяснить подобное? Невежеством западников? Возможно. Злобой и ненавистью? И это возможно. Но я думаю, что тут есть ещё одна причина», добавила дипломат.

По ее словам, «подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма».

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2023 года официальный журнал ЕС опубликовал список попавших под десятый пакет Евросоюза. Всего в «черном списке» 87 физических и 34 юридических лиц.

В частности, среди них оказались военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, омбудсмен Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие.