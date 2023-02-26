Пушилин: на месте разрушенного комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет технопарк Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Комбинат «Азовсталь» в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет, об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Оплот ТВ».

«Было принято решение. «Азовсталь» в том виде, в каком она работала, не будет восстановлена», - сказал Пушилин.

Он указал, что «там будет технопарк, экопарк… Там вид будет достаточно привлекательный».

По словам политика, там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии».

Как писал сайт KP.RU, 20 мая 2022 года официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена.

«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля этого года была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена», - сказал генерал.

Он отметил, что всего в плен российским войска сдались 2 439 боевиков националистического батальона «Азов»* и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

*признано террористическим на территории России