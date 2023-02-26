Омбудсмен Москалькова: санкции ЕС перечеркивают правозащитную дипломатию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции ЕС перечеркивают правозащитную дипломатию, которая позволяла помогать людям, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, прокомментировав свое включение в санкционный список ЕС.

«Эти действия нарушают Всеобщую декларации прав человека и все другие международные правовые акты о правах человека», - сказала Москалькова.

Обмбудсмен уточнила, что «они перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию, которая позволяла нам реально помогать людям».

Она выразила сожаление и подчеркнула, что «с таким трудом выстроенные омбудсменами гуманитарные мосты сожжены в угоду политической конъюнктуре».

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2023 года официальный журнал ЕС опубликовал список попавших под десятый пакет Евросоюза. Всего в «черном списке» 87 физических и 34 юридических лиц.

В частности, среди них оказались военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, омбудсмен Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие.

Мария Захарова сравнила внесение доктора Рошаля в санкционный список с Айболитом в заложниках у пиратов.

«Доктор Рошаль в санкционном списке - это как Айболит в заложниках у пиратов», - заявила Захарова.

По ее словам, «подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма».