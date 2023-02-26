Что пророчат буддийские монахи России на 2023 год черного водяного Кролика

Буда Бадмаев: нынешний год Кролика принесет стабилизацию во всех сферах жизни Фото: Иван МАКЕЕВ

Год черного водяного Кролика наступил в ночь с 20 на 21 февраля. Буддийский Сагаалган приходится на период между концом января и серединой марта, а продолжается 15 дней. Прогноз на 2023 год дал замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев в интервью РИА-Новости.

«Нынешний год - полная противоположность предыдущего. Кролик - тихое и мирное животное, что говорит о стабилизации во всех сферах жизни», - сообщил Буда Бадмаев.

Монах подчеркнул, что «нужно сделать акцент на дружбу и сотрудничество, тогда все постепенно выправится».

По его мнению, особое внимание в 2023 году следует уделить семье, которая «создает крепкий внутренний стержень для каждого».

Лама отметил, что «мир и покой внутри нас - залог сильной духовной защиты».

«Буддизм учит, что каждый должен воспитывать в себе доброту и любовь ко всему живому», - пояснил Бадмаев.

«Я всегда говорю: происходящее в мире определяет наша духовная практика. Чем глубже наши любовь и сострадание к окружающим, тем легче будет справиться со всеми трудностями», - подытожил лама.

Как писал сайт IRK.KP.RU, 21 февраля 2023 года буддисты встретили Новый год по лунному календарю.

Год Тигра остался позади, а синеватый Заяц в стихии воды вступил в свои права.

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» в Бурятии Еши Намжил лама раскрыл тайну, кому повезет с деньгами, а кому в любви.

Лама предупредил о грядущих переменах и отметил, что «жить, как прежде, уже не получится».