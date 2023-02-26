В Риме состоялся митинг против антироссийских санкций Фото: REUTERS

Митинг против отправок оружия Украине и антироссийских санкций состоялся в Риме, об этом сообщило РИА Новости.

Манифестация, состоявшаяся в центре Рима на площади Святых Апостолов, собрала около сотни манифестантов, которые выступили с плакатами против нынешнего правительства Джорджи Мелони и против «империалистической политики НАТО».

Также, митингующие напомнили о трагедии в одесском Доме профсоюзов и потребовали выхода Италии из ЕС и НАТО.

«Мы убеждены, что отмена санкций против РФ и прекращение этого бесполезного конфликта - это насущная необходимость», - заявил один из представителей организовавшего митинг движения «Суверенная и народная демократия» Паоло Паче.

Он подчеркнул, что «наше видение - это восстановление отношений с российскими друзьями и работа на благо мира».

Проевропейский курс Рима втянул итальянцев в конфронтацию с Россией и привел к тяжелым экономическим последствиям для простого населения, об этом говорили выступавшие на сцене.

Как писал сайт KP.RU, ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес призвал европейцев выйти на улицы и протестовать против антироссийской прокси-войны НАТО и США.

«Настало время выйти на улицы и противостоять этой прокси-войне НАТО и США», — заявил Уоллес.

Уоллес отмечал, что НАТО создали с той целью, чтобы Евросоюз «прислуживал империализму» США.

По мнению Уоллеса, политики должны представлять интересы людей, а не «представлять НАТО и военно-промышленной комплекс».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что «США и НАТО напрямую заявляют о планах поражения России».