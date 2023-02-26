Посольство РФ в ФРГ: провокация с подбитым танком не нашла поддержки немцев Фото: REUTERS

Провокация с установкой напротив посольства РФ в Германии подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия граждан ФРГ, об этом сказано в заявлении российского диппредставительства.

«Провокация с установкой у стен посольства России в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан», - заявили дипломаты.

В сообщении отмечено, что в ходе массовых акций жители ФРГ «предельно четко высказались за мирное урегулирование украинского конфликта, против эскалации путем накачивания киевского режима немецким оружием и военной техникой и дальнейшего закручивания антироссийской санкционной спирали».

В заявлении дипломаты поблагодарили всех, «включая наших соотечественников в ФРГ, кто принес цветы к российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине».

Как писал сайт KP.RU, сегодня в Берлине более 25 тысяч человек вышли утром на демонстрацию протеста против поставок немецких вооружений Украине.

По свидетельствам очевидцев, с баннерами с антивоенными лозунгами в манифестации приняли участие представители как левых, так и правых политических партий.

«Мы призываем канцлера остановить эскалацию поставок оружия. Сейчас!», - обращались протестующие к Олафу Шольцу.

Помимо этого, гораздо более интересная история разыгралась напротив российского посольства в Берлине.

Напомним, накануне проукраинские активисты притащили подбитый танк Т-72. По их утверждениям якобы российский. Танк поставили перед нашим посольством в качестве укора за «агрессию».

Однако, с раннего утра к подбитой боевой машине потянулись берлинцы с цветами. Пришел даже правнук первого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк, который тоже возложил цветы на танк.

Танк практически полностью скрылся под букетами. Те, кто устраивал это, планировали покрыть танк и Россию позором, а отслужившая свое боевая машина превратилась в настоящий мемориал памяти и доблести российских воинов.

Причем, мемориал совершенно импровизированный, выражающий настоящие настроения и симпатии обычных немцев.