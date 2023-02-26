Захарова: акции Запада в годовщину СВО сыграли против их организаторов

Захарова: акции Западае в годовщину СВО сыграли против их организаторов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акции в странах Запада в поддержку Киева в годовщину спецоперации сыграли против их организаторов, об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ отметила публикацию российского посольства в ФРГ, где заявили, что акция с танком не встретила поддержки германских граждан.

«На акции по всему миру в годовщину СВО англосаксы и режим Зеленского потратили миллионы. Большая часть из этих денег была разворована», - написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что «на остаток слепили инсталляций - и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же».

Как писал сайт KP.RU, провокация с установкой напротив посольства РФ в Германии подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия граждан ФРГ.

«Провокация с установкой у стен посольства России в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан», - заявили российские дипломаты.

Дипломаты поблагодарили всех, «включая наших соотечественников в ФРГ, кто принес цветы к российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине».

Ранее стало известно, что проукраинские активисты притащили подбитый танк Т-72 к посольству России в Берлине.

С раннего утра к подбитой боевой машине потянулись берлинцы с цветами. Те, кто устраивал это, планировали покрыть танк и Россию позором, а отслужившая свое боевая машина превратилась в настоящий мемориал памяти и доблести российских воинов.