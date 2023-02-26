Пользователи заметили в сюжете «двойника» Зеленского: «Сразу два наркомана»

Пользователи Сети обнаружили двойника Зеленского в сюжете Fakt про визит Байдена в Киев Фото: REUTERS

Пользователи Сети заметили в сюжете польской газеты Fakt двойника Зеленского во время встречи с президентом США Джо Байденом.

Издание Fakt опубликовало сюжет, посвященный визиту Байдена в Киев. Пользователи Сети обратили внимание, что на кадрах, где Байден поднимается по лестнице, внезапно появился «еще один Зеленский».

«Сразу два наркомана», - отметил один из пользователей.

Комментаторы спрашивали, «почему нам показывают двух Зеленских?»

Другой пользователь утверждал с иронией, что «за двумя президентами стоит двойник Зеленского».

«Цирк в полном разгаре», к такому выводу пришли комментаторы.

Как писал сайт KP.RU, 20 февраля 2023 года в офисе Зеленского сообщили, что президент США Джо Байден прибыл в Киев.

Американская журналистка Мегин Келли высказала мнение, что Байден приезжал в Киев для того, чтобы поднять свой упавший рейтинг.

«Он приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей», - сказала Келли.

Она добавила, что американцы не готовы к дальнейшему финансированию и вооружению Украины.

Визит Байдена в Киев проходил в обстановке секретности и длился всего шесть часов. Глава США заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

Подполковник американской армии Дэниэл Дэвис высказал предположение, что эпизод с воздушной тревогой во время визита в Киев Байдена выглядел как «большая постановка».