Полянский: Запад давил на страны при голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад «выкручивал руки» странам при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН, об этом написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Методы достижения результата опять «ковбойские», коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников «за глаза», просили не обижаться и войти в положение», - заявил Полянский.

Дипломат подчеркнул, что «дошло до того, что для «ушатывания» самых непокорных, с подачи председателя Генассамблеи венгра Чабы Кереши, за почти сорок минут до обеденного перерыва заседание было вдруг прервано и продолжено через два часа».

«За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине».

За документ проголосовала 141 страна, против - 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею. Отмечалось, что 32 делегации воздержались, в их числе Китай.

При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривающие в том числе призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что предложенные Зеленским условия мирного соглашения заведомо неприемлемы.

По мнению дипломата, так называемый «мирный план» Зеленского выглядит как насмешка.