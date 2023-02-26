Bloomberg: Россия минимум четыре недели продавала нефть выше потолка цен

Bloomberg: Россия минимум четыре недели продавала нефть «намного выше» потолка цен Фото: REUTERS

Россия минимум четыре недели продавала нефть выше установленного потолка цен после введения санкций, об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов.

«Санкции были введены в начале декабря 2022 года, порог был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Однако, минимум на протяжении четырех недель после этого российские компании продавали топливо по цене 74 доллара», - говорится в статье.

По данным аналитиков, самая дорогая нефть уходила через порты Тихого океана и по трубопроводу в Китай.

Кроме того, в публикации обращалось внимание, что часть сырья перевозится «теневым флотом», который не подпадает под установленные ограничения.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года Европа ввела запрет на покупку российской нефти, поставляемой по морю и заработал так называемый потолок цен в размере 60 долларов за баррель.

В феврале 2023 года вступило в силу европейское эмбарго на российские нефтепродукты - мазут, бензин и т. д.

Целью этих ограничений являлось снижение доходов российского бюджета для осложнения финансирования спецоперации.

27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

Согласно данного документа Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прописан «ценовой потолок». Указ вступил в силу 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля.