WP: Вера депутатов Рады в победу киевского режима угасает Фото: REUTERS

Депутаты Верховной рады все чаще высказываются о том, что Украине не победить в конфликте, об этом написал обозреватель Washington Post Джош Роджин.

На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис сообщила, что Вашингтон «будет помогать Украине столько, сколько потребуется».

«Почти все официальные лица Украины, с которыми я встречался в Мюнхене, не согласны с этим высказыванием...», - говорится в статье.

Он отметил, что «для них бесконечный конфликт означает победу Путина и потерю страны в том виде, в котором они ее знают».

Журналист уточнил, «украинские политики обеспокоены тем, что администрация Байдена не поддерживает стратегию Киева в активном ведении боевых действий и избегании «затянувшегося тупика».

Роджин отметил, что депутат Ясько заявила, что «окно возможности победы закрывается».

Как писал сайт KP.RU, 18 февраля 2023 года на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД ФРГ Анналена Бербок указала на то, что киевские власти ничего сами не решают.

«Мы не будем этого делать», - заявила она присутствующим, говоря об уступках со стороны Украины.

Таким образом, она прямо признала, что приказы в Незалежную летят в том числе и из Германии.

25 февраля 2023 года Евгений Пригожин сообщил, что российские военные освободили населенный пункт Ягодное в ДНР.

10 января 2023 года сообщалось, что российские войска освободили город Соледар в ДНР.