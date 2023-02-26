Valeurs Actuelles: Россия перестроила экономику и легко свела на нет последствия западных санкций Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия перестроила экономику и с легкостью свела на нет последствия западных санкций, обычные граждане почти не заметили изменений, об этом написал обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре.

«В Москве все как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены», - сообщил журналист.

Раффре подчеркнул, что Россия смогла обуздать инфляцию и стабилизировать рубль.

Обозреватель пояснил, что «удалось избежать катастрофы в промышленном секторе, «за исключением французских, шведских и британских компаний», с рынка ушло не так много западных предприятий».

Автор выразил мнение, что сотрудничество с Китаем позволило России нивелировать потери от сокращения торговли со странами Запада.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2023 года вступил в силу десятый пакет санкций ЕС в отношении физических лиц и компаний из России.

В «черный список» внесены дополнительно 87 физических и 34 юридических лиц из России. Теперь в нем 1473 россиянина и 205 фирм, организаций и компаний.

В частности, рестрикции введены в отношении Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф банка. Российские банки проинформировали, что введение западных санкций не скажется на их работе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реальная цель санкций Запада против России – заставить страдать российский народ.

«Антироссийские санкции – средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Такие вот гуманисты! Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался», – сказал президент.

Глава государства добавил, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем думали на Западе.