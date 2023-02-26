«Союз МС-23» на замену порежденному кораблю пристыковался к МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корабль «Союз МС-23», на котором вернутся члены экипажа «Союза МС-22» с неисправной системой терморегулирования, пристыковался к МКС, об этом сообщил ТАСС из Центра управления полетами (ЦУП).

«Есть касание, есть механический захват», - заявили в ЦУПе.

Стыковка проходила в автоматическом режиме. С Земли она контролировалась специалистами ЦУПа, с борта МКС - космонавтами.

Как писал сайт KP.RU, 15 декабря 2022 года стало известно, что приборы на корабле «Союза МС-22» могли выйти из строя из-за аварии, которая произошла в системе терморегулирования корабля.

В Роскосмосе сообщали, что причиной повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22» и утечки в системе его охлаждения могло стать внешнее воздействие, такое как попадание метеорита.

24 февраля 2023 года ракета-носитель «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23» стартовала с космодрома Байконур.