Пушилин: Запад превратил Украину в полигон для отработки самых кровавых сценариев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения, об этом заявил в интервью ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев...», - сказал Пушилин.

По его словам, «Запад поставил перед Киевом задачу стереть города ДНР с лица земли».

«Мы в самом начале СВО недооценили только одно - цинизм противника, его готовность идти на любые жертвы ради достижения целей, навязанных западными партнерами», - подчеркнул политик.

Как писал сайт KP.RU, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что все города Донецкой Народной Республики будут освобождены.

Также Пушилин сообщал, что комбинат «Азовсталь» в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет.

По словам Пушилина, «там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии».

Ранее Денис Пушилин сообщил об успехах подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в окрестностях Северска.