Что произошло в ночь на 26 февраля

Жители Берлина возложили цветы к установленному у посольства России подбитому танку Фото: REUTERS

Провокация с установкой напротив посольства РФ в Германии подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия граждан ФРГ, об этом сказано в заявлении российского диппредставительства.

«Провокация с установкой у стен посольства России в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан», - заявили дипломаты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила внесение доктора Рошаля в санкционный список с Айболитом в заложниках у пиратов. По ее словам, «подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма».

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