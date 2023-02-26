Зеленский намерен отправить США список нужного Киеву вооружения

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский планирует направить Соединенным Штатам список вооружения, которое требуется Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По данным западных журналистов, о намерении составить список глава Незалежной заявил во время встречи с председателем комитета по международным делам палаты представителей Майклом Макколом.

Предположительно, в этом списке будут фигурировать истребители F-16.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент США Джозеф Байден в интервью американским журналистам заявил, что исключает передачу американских истребителей F-16 Киеву на данный момент. Глава Белого дома отметил, что "сейчас нет основания, в котором бы присутствовал смысл предоставлять F-16", добавив, что Пентагон согласен с такой позицией.

Напомним, китайское издание Global Times, опросив экспертов, сообщило, что поставки истребителей Киеву могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу. Аналитики подчеркнули, что такой шаг не просто вызовет резкую ответную реакцию России, но и вынудит Москву быстрее вести разработки более современного оружия.