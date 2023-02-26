Четыре человека погибли при теракте на рынке в Пакистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как минимум четыре человека погибли и десять ранены в результате взрыва на рынке в городе Бархан Пакистана. Взрыв в провинции Белуджистан прогремел в воскресенье утром, передает телеканал Geo со ссылкой на сотрудников местной полиции..

Раненых госпитализировали.

Заместитель комиссара Бархана Абдулла Хосо сообщил, что по предварительной информации причиной взрыва стало взрывное устройство, установленное на припаркованном мотоцикле.

— Те, кто проливает кровь невинных людей, являются врагами человечества. Террористы создают неопределенность для достижения своих злонамеренных целей. Но мы не позволим антигосударственным элементам добиться успеха, — заявил главный министр провинции Белуджистан Мир Абдул Кудус Бизенджо.

Чиновник заверил, что виновные будут найдены и наказаны.

Ранее сообщалось, что не менее 90 человек погибли и 200 пострадали в результате теракта в мечети города Пешавар на северо-западе Пакистана. Террорист-смертник использовал взрывное устройство во время молитвы. Часть мечети обрушилась.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане организация «Техрик-и-Талибан Пакистан»* (движение талибов*).

* Террористическая организация, запрещенная в России