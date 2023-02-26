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НовостиПолитика26 февраля 2023 8:28

Постпредство РФ при ЕС заявило, что товарные санкции Европы наносят вред международной торговле

Российские дипломаты подчеркнули, что рестрикции незаконны
Роман КИЛЬМЯШКИН
Десятый пакет санкций ЕС бьет по всей международной торговле

Десятый пакет санкций ЕС бьет по всей международной торговле

Фото: REUTERS

Десятый пакет санкций Евросоюза против России незаконен, так как принят без одобрения Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом говорится в сообщении на сайте постоянного представительства РФ при ЕС.

Российские дипломаты отметили, что в рестрикции включен запрет транзита ряда товаров через территорию страны.

"Это не что иное как попытка оказать давление на торговые связи третьих стран, - подчеркнули в постпредстве РФ. - Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, создавая искусственные препятствия на пути формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров".

В дипломатической организации добавили, что подобные меры Евросоюза не останутся без ответа со стороны России.

Как ранее писал сайт KP.RU, Еврокомиссия сообщила, что под десятый пакет санкций Европейского союза против России в области торговли попадают товары на сумму 12,7 млрд евро.

Наибольшая часть подсанкционных товаров приходится на экспорт в РФ. Их суммарная стоимость оценивается в 11,4 млрд евро. Импорт же составляет относительно малую долю – 1,3 млрд евро в денежном выражении.

Напомним, запрет коснулся поставок в Россию электронных компонентов, товаров и комплектующих двойного назначения, а также тяжелой строительной техники, которая может "использоваться в военных целях".

ЕС также расширил "черный список". В него дополнительно включены 87 физических и 34 юридических лиц. В частности, среди них оказались военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, омбудсмен Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие.