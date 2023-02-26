Постпредство РФ при ЕС заявило, что товарные санкции Европы наносят вред международной торговле

Десятый пакет санкций ЕС бьет по всей международной торговле Фото: REUTERS

Десятый пакет санкций Евросоюза против России незаконен, так как принят без одобрения Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом говорится в сообщении на сайте постоянного представительства РФ при ЕС.

Российские дипломаты отметили, что в рестрикции включен запрет транзита ряда товаров через территорию страны.

"Это не что иное как попытка оказать давление на торговые связи третьих стран, - подчеркнули в постпредстве РФ. - Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, создавая искусственные препятствия на пути формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров".

В дипломатической организации добавили, что подобные меры Евросоюза не останутся без ответа со стороны России.

Как ранее писал сайт KP.RU, Еврокомиссия сообщила, что под десятый пакет санкций Европейского союза против России в области торговли попадают товары на сумму 12,7 млрд евро.

Наибольшая часть подсанкционных товаров приходится на экспорт в РФ. Их суммарная стоимость оценивается в 11,4 млрд евро. Импорт же составляет относительно малую долю – 1,3 млрд евро в денежном выражении.

Напомним, запрет коснулся поставок в Россию электронных компонентов, товаров и комплектующих двойного назначения, а также тяжелой строительной техники, которая может "использоваться в военных целях".

ЕС также расширил "черный список". В него дополнительно включены 87 физических и 34 юридических лиц. В частности, среди них оказались военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, омбудсмен Татьяна Москалькова, врач Леонид Рошаль, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие.