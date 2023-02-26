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НовостиВ мире26 февраля 2023 9:06

Американский журналист Бекер призвал западные СМИ говорить правду об Украине

Обозревателя Fox News возмутило отсутствие доказательств в публикуемых материалах
Мила ГЕНЬ
Американский журналист Бекер призвал западные СМИ говорить правду об Украине

Американский журналист Бекер призвал западные СМИ говорить правду об Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский журналист Кайл Бекер призвал западные СМИ говорить правду об Украине или заткнуться. Об этом обозреватель Fox News написал в Twitter.

По словам журналиста, в публикуемых материалах отсутствуют документальные подтверждения, в том числе фотографии.

— Предоставьте свидетельства или заткнитесь уже наконец. Мы не отправляем своих сыновей и дочерей умирать за политику коррумпированной недемократической страны без доказательств, — написал Кайл Бекер.

Бездоказательные утверждения, которые публикуют СМИ, «попахивают жульничеством», считает журналист. Он также отметил, что «страшилка о русских» никого не пугает, а конфликт на Украине — не вопрос национальной безопасности США.

Бекер напомнил, что Вьетнамскую войну СМИ освещали очень подробно, хотя технологии в то время не сравнились бы с современными. Также журналист упомянул, что в Киеве живет его семья. Он подчеркнул, что существование конфликта не отрицает, а обвиняет американские СМИ в отсутствие доказательств и однобокость освещения информации. Такой подход помешает историкам будущего составить истинную картину происходящего, чтобы исключить повторения ошибок, подытожил Бекер.