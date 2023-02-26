Глава ЦРУ Бернс назвал "дерзким" отношение Нарышкина при личной встрече

Уильям Бернс Фото: REUTERS

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс рассказал журналистам о своих впечатлениях от личной встречи с руководителем Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным, которая состоялась в ноябре 2022 года.

Американский высокопоставленный разведчик утверждает, что российский коллега якобы вел себя "вызывающе", держался "дерзко и высокомерно".

"Было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина, - заявил Бернс в эфире телеканала CBS News. - Чувство дерзости и высокомерия".

Глава ЦРУ полагает, что такая манера диалога вызвана уверенностью как самого Нарышкина, так и президента России Владимира Путина, в том, что страна добьется достижения целей спецоперации на Украине и "сможет так измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость".

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России. По его словам, именно это является одной из очевидных целей "коллективного Запада" на Украине.

Напомним, в конце января Сергей Нарышкин выразил мнение, что европейские страны не имеют какой-либо единой позиции по поводу украинского конфликта, чего хотел бы увидеть Вашингтон. По его словам, доказательством тенденции, которую он обозначил, является присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса.