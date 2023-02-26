Роман Костомаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в воскресенье, 26 февраля 2023 года.

"После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна, - уточнил собеседник агентства. - Его показатели стабильны, без ухудшений".

Источник добавил, что выводы о выздоровлении Романа Костомарова "пока делать рано", он находится под постоянным наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что фигуристу провели вторую ампутацию в надежде остановить гангрену. Из-за некроза он остался без стоп, и есть вероятность распространения гангрены выше.

Как писал сайт KP.RU, Роман Костомаров попал в реанимацию с диагнозом "пневмония". Спортсмен госпитализирован в ночь на 10 января. Позднее его перевели в столичную больницу "Коммунарку".

Врачи подключили фигуриста к аппарату искусственной вентиляции легких. Костомарову проводили процедуру ЭКМО на фоне левосторонней пневмонии в сочетании с гриппом B.