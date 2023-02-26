Путин: России необходимо обеспечивать собственную безопасность и сохранять страну Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На вопрос о причинах решения приостановить участие РФ в Договоре о СНВ в интервью на телеканале «Россия 1» Владимир Путин ответил, что сейчас стране нужно сохранять себя и обеспечивать свою безопасность.

Напомним, Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года сообщил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ.

Законопроект был направлен на рассмотрение в Госдуму, а затем в Совет Федерации. Оба органа единогласно одобрили документ.

США с самого объявления решения выразили обеспокоенность. Виктория Нуланд неоднократно заявляла о готовности к переговорам по данному вопросу. В Москве также отмечают, что Россия может возобновить сотрудничество, однако только после того, как западные партнеры исправят все нарушения, которыми и было вызвано решение о приостановке Договора.