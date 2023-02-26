Британский генерал Бэрронс ожидает усиления роли ВКС России в спецоперации

В Британии полагают, что роль ВКС России в спецоперации будет расти. Фото: пресс-служба Минобороны России

Роль воздушно-космических сил (ВКС) России в специальной военной операции на Украине будет расти. Такое мнение, выразил британский генерал в отставке Ричард Бэрронс в беседе с Daily Star.

Офицер в отставке обратил внимание, что до текущего момента Москва задействовала в спецоперации лишь малую часть самолетов и вертолетов, которые имеются в распоряжении российских Вооруженных сил.

По оценке Бэрронса, вскоре подход может измениться, и тогда объем привлекаемой авиации станет значительно выше, что позволит подавить противовоздушную оборону Украины.

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель издания Asia Times Брэндон Вейхерт выразил мнение, что Украина потерпит поражение в конфликте в течение ближайших шести месяцев. По его оценке, действия Североатлантического альянса по поставкам вооружений Украине являются "ошибочными, опасными и даже бесполезными".

Напомним, американский журналист Стивен Майерс спрогнозировал, что Украину в 2023 году ожидают бедствия, каких страна не видела никогда. По его словам, Соединенные Штаты продолжили "подливать масла в огонь", но обещанные Киеву батареи противоракетной обороны Patriot, танки Abrams и истребители F-16 едва ли окажутся на украинской территории.