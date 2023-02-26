Владимир Путин поздравил президента Турции Эрдогана с днем рождения Фото: REUTERS

Владимир Путин поздравил лидера Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения. Президент России выразил уверенность в том, что страны и дальше будут эффективно сотрудничать с пользой для всех.

В своем поздравлении Путин отметил авторитет Эрдогана и то, как выдающиеся качества лидера Турции помогают сейчас, когда страна страдает от разрушительных землетрясений.

Также президент России подчеркнул, что ценит личный вклад коллеги в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между странами.

— Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

В завершение Путин пожелал Эрдогану здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и Путин по телефону обсудили землетрясения в Турции и ситуацию на Украине. Турецкий президент заверил, что выступает за установление мира между странами.