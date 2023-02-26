"Газпром" нарастил транзит газа в Европу через Украину до 39 млн кубометров

Прокачка российского газа в Европу через Украину выросла Фото: REUTERS

Компания "Газпром" в воскресенье, 26 февраля, увеличила транзит природного газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", которая расположена на Украине, до 39 млн кубометров. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39 млн кубометров на 26 февраля, - уточнил Куприянов.

Как сообщается, объем голубого топлива, который заявлен на прокачку через ГИС "Суджа" в воскресенье по сравнению с субботой вырос на миллион кубометров.

Ранее поставки голубого топлива через газотранспортную украинскую систему держались на уровне 40-43 млн кубометров в сутки, однако в прошлом месяце они постепенно упали до 24,4 млн кубометров в сутки.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты сообщили, что правительство Германии намерено использовать трубы, оставшиеся после строительства газопровода "Северный поток – 2", для создания 40-километрой линии от терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) на острове Рюген до материка.

Напомним, спрос на энергоносители из России в Европе остается высоким. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента министерства иностранных дел (МИД) России Юрий Пилипсон.