Глава парламента Крыма заявил, что Зеленский сможет посетить полуостров только для подписания капитуляции Фото: REUTERS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать на полуострове только при одном обстоятельстве — на подписании капитуляции Киевом. Слова политика передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит боевиков к военному захвату Крыма. Эту новость прокомментировал глава парламента полуострова Владимир Константинов.

— Украина по-прежнему испытывает в отношении Крыма фантомные боли. Не видать им нашего российского полуострова. Разве что — подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать. По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность как в детстве похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов, — иронично отметил Константинов.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам референдума, который прошел после госпереворота на Украине. По результатам голосования почти 97 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав Федерации.