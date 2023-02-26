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НовостиПолитика26 февраля 2023 10:50

Глава парламента Крыма заявил, что Зеленский сможет посетить полуостров только для подписания капитуляции

Украина до сих пор испытывает фантомные боли из-за утраты Крыма, сообщил Константинов
Мила ГЕНЬ
Глава парламента Крыма заявил, что Зеленский сможет посетить полуостров только для подписания капитуляции

Глава парламента Крыма заявил, что Зеленский сможет посетить полуостров только для подписания капитуляции

Фото: REUTERS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать на полуострове только при одном обстоятельстве — на подписании капитуляции Киевом. Слова политика передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит боевиков к военному захвату Крыма. Эту новость прокомментировал глава парламента полуострова Владимир Константинов.

— Украина по-прежнему испытывает в отношении Крыма фантомные боли. Не видать им нашего российского полуострова. Разве что — подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать. По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность как в детстве похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов, — иронично отметил Константинов.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам референдума, который прошел после госпереворота на Украине. По результатам голосования почти 97 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав Федерации.