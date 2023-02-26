Шойгу рассказал, как далеко от границ России нужно отодвинуть угрозы

Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на вопрос, как далеко Россия планирует отодвигать угрозы от государственной границы. Его слова приводит Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

По словам главы Минобороны РФ, ответ зависит от того, какое оружие Запад поставит киевскому режиму.

"Это зависит от того оружия, которое будет выдано", - заявил Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России будут отодвигать угрозу от границ РФ по мере поступления на Украину все более дальнобойных орудий.

По словам главы государства, элиты Запада не скрывают, что хотят "покончить с Россией", в связи с чем надеются перевести пока еще локальный конфликт на Украину в глобальное противостояние.