Включенный в "черный список" ЕС врач Леонид Рошаль попал в реанимацию

Леонид Рошаль Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Известный российский хирург Леонид Рошаль попал в реанимацию в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным издания, госпитализация состоялась еще шесть дней назад, в результате у врача диагностировали кисту в головном мозге, после чего провели операцию.

Позднее у 89-летнего Леонида Рошаля обнаружили еще один недуг: дополнительные исследования показали, что у знаменитого медика перелом шейки левого бедра, выяснили журналисты.

Как ранее писал сайт KP.RU, Леонид Рошаль попал в расширенный "черный список" Европейского союза в рамках десятого пакета санкций против России, о принятии которого было объявлено в субботу, 26 февраля 2023 года. В нем также оказалась омбудсмен Татьяна Москалькова.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила внесение доктора Леонида Рошаля в санкционный список с Айболитом в заложниках у пиратов. По ее словам, "подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма".