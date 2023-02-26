Состоялся показ документального фильма «Спецоперация России на Украине глазами военкоров «КП» на международном фестивале

Автор идеи Александра Лябина и режиссер фильма Дарья Ивашкина Фото: Арсен АБДУЛКЕРИМОВ

Показ фильма «Спецоперация России на Украине глазами военкоров «КП» состоялся на международном фестивале документального кино «Artel.doc Время героев». Картину можно было увидеть в Цифровом деловом пространстве, рассказала автор идеи, главный редактор видеопродакшена «Комсомольской правды» Александра Лябина.

Фестиваль «Artel.doc Время героев» проходит с 24 по 26 февраля. Посетить показ фильма можно было бесплатно. После просмотра зрители могли задать вопросы автору идеи кинокартины. В основном они касались работы с военной тематикой.

Напомним, в документальном фильме KP.RU военные корреспонденты Александр Коц и Дмитрий Стешин рассказали о том, что им больше всего запомнилось за время проведения СВО. Режиссером картины стала Дарья Ивашкина. Журналисты провели почти все время спецоперации на передовой и поделились со зрителями своими воспоминания и впечатлениями от происходящего.