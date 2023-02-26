В США заявили о «ненасытной» скупке российских нефтепродуктов странами Северной Африки

Страны Северной Африки начали резко скупать российские нефтепродукты Фото: REUTERS

Страны Северной Африки начали «ненасытно» скупать нефтепродукты из России после того, как объемы их покупки в Европе сократились, сообщают американские СМИ.

По информации The Wall Street Journal, Марокко закупила в 2021 году около 600 тысяч баррелей российского дизельного топлива, однако только за январь этого года его импорт увеличился до 2 миллионов баррелей, а в феврале ожидается закупка еще 1,2 миллиона баррелей. Кроме того, резко нарастил закупки нефтепродуктов из России Тунис, который в 2021 году почти не импортировал их. В январе 2023 страна приобрела 2,8 миллиона баррелей российских нефтепродуктов, в следующем месяце Тунис закупит еще 3,1 миллиона баррелей.

В Евросоюзе опасаются, что увеличение импорта нефтепродуктов из РФ североафриканскими странами вызвано их смешиванием с собственным топливом, поскольку они нарастили их экспорт, отмечается в сообщении. Как полагают в ЕС, государства Северной Африки занимаются реэкспортом нефтепродуктов из России, а это подрывает усилия Запада по вытеснению российского топлива с рынков.

Как писал сайт KP.RU, 5 февраля 2023 вступило в силу решение ЕС, группы стран G7 и Австралии по потолкам цен на российские нефтепродукты, которые перевозятся морским путем. Лимит стоимости на нефтепродукты установлен в размере 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – в 45 долларов за баррель.