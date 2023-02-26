Путин выступит на коллегии ФСБ на следующей неделе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин планирует выступить на коллегии Федеральной службы безопасности и принять участие в открытии Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы.

Как передает телеканал «Россия 1», мероприятия состоятся на следующей неделе. Также российский лидер намерен встретиться с представителями общественной организации «Деловая Россия» и провести еженедельное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.

Напомним, ранее глава государства заявил, что Запад может принять Россию в так называемую «семью цивилизованных народов», но только по частям. По мнению Путина, даже такой шаг будет продиктован основной целью западных стран – «помыкать и контролировать».

Кроме того, президент объяснил причины приостановки участие России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как заявил политик, сейчас стране нужно сохранять себя и обеспечивать свою безопасность.