На пограничной реке Амур прошли Первые российско-китайские автомобильные гонки

Фото: amurobl.ru

Сегодня на пограничной реке Амур состоялись Первые российско-китайские автомобильные гонки. В состязаниях участвовали по 20 экипажей из России и Китая. Заезды прошли в двух классах: открытом — на автомобилях с объемом двигателя от 3 до 5,7 литров, и серийных – до 3 литров. В открытом классе места третье место завоевал Ван Лян, второе – Александр Логинов и Роман Алиев, а победителями стали Виталий Затворницкий и Сергей Анищенко. В классе серийных автомобилей первенствовал Лю Ян Ган, серебро у Юрия Игнатенко, бронза досталась Чен Гану.

Фото: amurobl.ru

Победителей и призеров гонок поздравили глава Амурской области Василий Орлов и заместитель руководителя Секретариата Народного Правительства провинции Хэйлунцзян господин Ма Ли.

«В автомобильных гонках победили сильнейшие экипажи. На пьедестале почета по три представителя от Китая и России. Думаю, что в следующем году соревнования соберут еще больше участников. Благодарю за поддержку фестиваля Министра спорта России Олега Васильевича Матыцина, команду «Камаз-мастер», которая провела блестящие показательные выступления, компанию «Русский уголь» и группу компаний «Регион». Считаю, что соревнования в этом году прошли на хорошем уровне», - заявил Василий Орлов.

Фото: amurobl.ru

По приглашению главы региона почетным гостем соревнований стал призер гонок «Дакар» и «Шелковый путь», участник команды «Камаз-мастер» Антон Шибалов. Именитый гонщик продемонстрировал свое мастерство на трассе, которая проложена по пограничной реке Амур. В интервью журналистам Антон Шибалов отметил, что за счет географического положения у российского и китайского регионов есть уникальные возможности для совместных соревнований. «Один вираж и ты на территории России, другой и уже в Китае», - сказал пилот команды «Камаз-мастер».

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В рамках Международного фестиваля зимних видов спорта на пограничной реке Амур прошли также товарищеские хоккейные матчи. Соревнования являются одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.