Американский морпех Катагнус предупредил, что Украина станет для Запада Ираком или Афганистаном Фото: REUTERS

Украина может стать для стран Запада вторым Ираком или Афганистаном, считает бывший морской пехотинец армии Соединенных Штатов Эрл Катагнус-младший.

В статье для American Thinker военный высказал мнение, что заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марка Милли о стратегическом проигрыше России является лишь «напыщенностью, граничащей с пропагандой». По его мнению, Запад не понимает Россию и недооценивает ее способность продолжать боевые действия длительное время.

«Нежелание Запада признать эти российские реалии приведет лишь к неудачам, подобным Ираку и Афганистану», – заявил Катагнус.

Морпех предупредил, что без правильной стратегии, направленной на быстрое окончание конфликта на Украине, количество жертв будет только расти.

Напомним, ранее телеведущий Fox News Такер Карлсон высказал мнение, что затянувшийся конфликт на Украине приведет к поражению США.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон оставляет Киеву право самому решать, как заканчивать конфликт с Россией.