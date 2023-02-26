В Национальной медицинской палате опровергли госпитализацию Рошаля из-за перелома шейки бедра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Информация о госпитализации хирурга и общественного деятеля Леонида Рошаля оказалась не до конца достоверной. В пресс-службе Национальной медицинской палаты рассказали, что причиной госпитализации стала плановая замена суставов, а не перелом шейки бедра, как сообщалось ранее, передает РБК.

Операция прошла успешно, добавили в общественной организации, которой руководит Рошаль.

Ранее сообщалось, что 89-летний Леонид Рошаль был госпитализирован в больницу Москвы шесть дней назад. По данным телеграм-канала Mash, хирурга беспокоила болезнь Паркинсона и киста в головном мозге. Затем к ним добавился еще и перелом шейки левого бедра.

Также напомним, что в десятый пакет антироссийских санкций ЕС включили 87 физических лиц, среди которых оказался и хирург Леонид Рошаль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила такой шаг с Айболитом в заложниках у пиратов.