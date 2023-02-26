Глава Минобороны Германии призвал оценивать мирный план Китая по конкретным шагам Пекина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии будут судить о политике Китая по конкретным действиям, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя мирный план КНР по урегулированию конфликта на Украине.

«Не мы решаем, когда будут идти переговоры, а Украина и Россия. Китайцы также не будут решать, кто будет вести переговоры. Я приветствую предложение китайцев как инициативу, за которой должны последовать действия», – сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По словам главы Минобороны Германии, Пекин имеет влияние на Москву. Информация о планах Китая поставлять России дроны-камикадзе еще не проверена, однако на ее фоне нужно «судить о Китае по его действиям, а не по заявлениям», отметил Писториус. Пока предложенный КНР план является лишь «документом с 12 пунктами», добавил министр.

Как писал сайт KP.RU, Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию конфликта на Украине. План урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых значатся начало мирных переговоров и отказ от «менталитета холодной войны».

Диалог в плане назван единственным путем для урегулирования кризиса на Украине. Кроме того, в Пекине отметили, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран.