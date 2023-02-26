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НовостиВ мире26 февраля 2023 13:03

Глава Минобороны Германии призвал оценивать мирный план Китая по конкретным шагам Пекина

Пока предложенный КНР план является лишь «документом с 12 пунктами», заявил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минобороны Германии призвал оценивать мирный план Китая по конкретным шагам Пекина

Глава Минобороны Германии призвал оценивать мирный план Китая по конкретным шагам Пекина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии будут судить о политике Китая по конкретным действиям, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя мирный план КНР по урегулированию конфликта на Украине.

«Не мы решаем, когда будут идти переговоры, а Украина и Россия. Китайцы также не будут решать, кто будет вести переговоры. Я приветствую предложение китайцев как инициативу, за которой должны последовать действия», – сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По словам главы Минобороны Германии, Пекин имеет влияние на Москву. Информация о планах Китая поставлять России дроны-камикадзе еще не проверена, однако на ее фоне нужно «судить о Китае по его действиям, а не по заявлениям», отметил Писториус. Пока предложенный КНР план является лишь «документом с 12 пунктами», добавил министр.

Как писал сайт KP.RU, Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию конфликта на Украине. План урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых значатся начало мирных переговоров и отказ от «менталитета холодной войны».

Диалог в плане назван единственным путем для урегулирования кризиса на Украине. Кроме того, в Пекине отметили, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран.