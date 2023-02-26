Количество столкнувшихся под Новгородом автомобилей выросло до 32 Фото: соцсети

Количество автомобилей, попавших в аварию на федеральной трассе М-11 в Новгородской области, выросло до 32, сообщает пресс-служба компании-оператора дороги «Объединенные системы сбора платы» (ОССП).

«Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на М-11 в Новгородской области попало 25 легковых машин и семь грузовых автомобилей. Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растекся по дороге. Сейчас на месте работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС, правоохранительные органы», – говорится в сообщении на странице компании во «ВКонтакте».

Как уточнили в ОССП, в настоящее время для машин организован съезд на трассу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву. Кроме того, для водителей развернуты пункты обогрева. В результате ДТП погиб один человек, пострадали 12, добавили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в массовое ДТП на 504 километре трассы М-11 «Нева» в Новгородской области попали 25 автомобилей.