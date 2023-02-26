Чешский политолог Оскар Крейчи. Фото: Кадр видео

Для того чтобы завершить конфликт с Россией, Украине придется уступить территории, считает чешский политолог Оскар Крейчи. В интервью для Parlamentni listy он рассказал, что надеется на окончание СВО в 2023 году и заявил, что антироссийские санкции вредят самой Европе.

Политолог из Чехии отметил, что конфликт на Украине уже изменил мир. Он выразил надежду на скорое его окончание.

— Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я, — сказал Крейчи.

Ранее американский журналист Бекер призвал западные СМИ замолчать или говорить правду об Украине. Сейчас издания публикуют однобокую информацию без каких-либо доказательств, даже фото. Такой подход похож на жульничество, подметил Бекер.