Американский эксперт Фарли: ВСУ ждет жесткое испытание в виде укреплений на оборонительных рубежах России Фото: Александр КОЦ

Американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive рассказал, что Россия подготовила для ВСУ жесткое испытание в виде укреплений. Фортификационные и инженерные сооружения на передовой окажутся проблемой для Украины, считает он.

— Оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад. Это делает общевойсковое наступление серьезной проверкой возможностей Украины, — высказался специалист.

Фарли отметил, что западное оружие хоть и улучшило технологическую и материальную базу, но создало новую проблему: ВСУ теперь нужно решать существенные вопросы по подготовке и интеграции множества разнообразных военных систем в единое целое.

При этом оружие, полученное от Запада, Украине не сильно помогает. В Минобороны РФ заявляли, что российская армия уничтожает технику как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях.