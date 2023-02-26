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НовостиОбщество26 февраля 2023 15:01

Салливан: Разведка США пока не пришла к окончательному заключению о происхождении коронавируса

Помощник американского президента по национальной безопасности прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что COVID-19 появился из-за лабораторной утечки
Мила ГЕНЬ
Салливан: Разведка США пока не пришла к окончательному заключению о происхождении коронавируса

Салливан: Разведка США пока не пришла к окончательному заключению о происхождении коронавируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал интервью телеканалу CNN, в котором прокомментировал статью газеты The Wall Street Journal о результатах расследования, посвященного происхождению коронавируса. Он отметил, что в настоящее время американская разведка не пришла к окончательному заключению о происхождении коронавируса.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минэнерго США сообщили, откуда появился коронавирус. Утверждалось, что специалисты установили факт утечки биологической опасности из китайской лаборатории.

Пока что эта информация остается неподтвержденной.

Ранее сообщалось, что ВОЗ якобы приостанавливает расследование происхождения COVID-19. Источники утверждали, что всемирная организация столкнулась с проблемами и отказалась от второй фазы исследований. Эта информация также оказалась далекой от истины: в ВОЗ заявили, что расследование продолжается.

Отметим, что есть множество теорий появления коронавируса, ни одна из которых на сегодня не имеет стопроцентного подтверждения.