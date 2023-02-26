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НовостиПолитика26 февраля 2023 14:59

В Белом доме считают, что Китай не принял решение о поставках вооружений России

Об этом заявил помощник Байдена Джейк Салливан
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Белом доме считают, что Китай не принял решение о поставках вооружений России

В Белом доме считают, что Китай не принял решение о поставках вооружений России

Фото: Shutterstock

Власти Китая еще не приняли окончательного решения об отправке военной помощи России, считают в Белом доме.

«Мы не видели, чтобы они это делали. Мы не считаем, что они приняли окончательное решение на этот счет», – заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в специальной военной операции на Украине. Кроме того, по словам главы Госдепа, США очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания России «летальной» военной помощи в ее действиях на Украине.

В свою очередь постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что поставки Китаем оружия России для их использования в боевых действиях на Украине станут для Соединенных Штатов «красной линией».