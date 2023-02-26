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НовостиОбщество26 февраля 2023 15:35

Лукашенко посоветовал белорусам не есть много блинов и позволил им выпить по 50 граммов

Политик пошутил, что любители блинов могут располнеть, как он
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лукашенко посоветовал белорусам не есть много блинов

Лукашенко посоветовал белорусам не есть много блинов

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Масленицей, призвав их не есть много блинов. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Пул первого»

«Масленица сегодня. Много не ешьте, ибо будете такими, как я. Ешьте поменьше блинов – сегодня можно. Я не люблю алкашей, но 50 граммов вы можете выпить и блинами закусить. С праздником», – сказал белорусский лидер.

Напомним, Лукашенко сообщил о новых телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. В субботу, 25 февраля, глава Белоруссии рассказал, что накануне долго разговаривал с российским лидером на разные темы. Как отметил политик, отношения между ним и Путиным сейчас «дай Бог». Он также выразил надежду на то, чтобы и впредь отношения с президентом России будут такими же дружескими.

Кроме того, Лукашенко высказался по теме новых вбросов о поглощении Белоруссии Россией. По его словам, у Минска есть своя стратегия, и у РФ, как у крупной ядерной державы, своя.