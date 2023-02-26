Лукашенко посоветовал белорусам не есть много блинов и позволил им выпить по 50 граммов

Лукашенко посоветовал белорусам не есть много блинов Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Масленицей, призвав их не есть много блинов. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Пул первого»

«Масленица сегодня. Много не ешьте, ибо будете такими, как я. Ешьте поменьше блинов – сегодня можно. Я не люблю алкашей, но 50 граммов вы можете выпить и блинами закусить. С праздником», – сказал белорусский лидер.

Напомним, Лукашенко сообщил о новых телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. В субботу, 25 февраля, глава Белоруссии рассказал, что накануне долго разговаривал с российским лидером на разные темы. Как отметил политик, отношения между ним и Путиным сейчас «дай Бог». Он также выразил надежду на то, чтобы и впредь отношения с президентом России будут такими же дружескими.

Кроме того, Лукашенко высказался по теме новых вбросов о поглощении Белоруссии Россией. По его словам, у Минска есть своя стратегия, и у РФ, как у крупной ядерной державы, своя.