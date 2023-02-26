Американские чиновники посоветовали Зеленскому изменить политику в отношении России Фото: REUTERS

Чиновники в Соединенных Штатах призвали президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть политику в отношении России и изучить возможность переговоров, рассказала эксперт Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл.

Как передает The New York Times, «Зеленскому советуют быть дипломатичным» и просят его учитывать мнение стран, не поддержавших осуждение России. Таким образом, украинский лидер не будет выглядеть перед международным сообществом руководителем, категорически отрицающим любые переговоры, считают в США.

Как писал сайт KP.RU, в начале января в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин подтвердил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану открытость Москвы к диалогу с Киевом при выполнении Украиной «известных требований», а также учета новых территориальных реалий.

До этого российский лидер заявлял, что РФ в отличие от западных оппонентов не отказывается от переговоров по ситуации на Украине.