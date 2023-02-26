Шольц назвал вывод российских войск с Украины недостающим пунктом мирного плана Китая

Шольц раскритиковал мирный план Китая по Украине Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине, поскольку в нем нет четкого призыва к выводу Вооруженных сил России с украинской территории.

«С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска должны быть выведены», – сказал глава правительства ФРГ в ходе визита в Индию.

Как заявил политик, никакого «мира по-русски» быть не может.

Напомним, ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал оценивать мирный план Китая по конкретным шагам Пекина. Пока предложенный КНР план является лишь «документом с 12 пунктами», считает министр.

Как писал сайт KP.RU, Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию конфликта на Украине. План урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых значатся начало мирных переговоров и отказ от «менталитета холодной войны».

Диалог в плане назван единственным путем для урегулирования кризиса на Украине. Кроме того, в Пекине отметили, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран.