Минфин России считает, что санкции ЕС против ФНБ не повлияют на доступность средств для правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции Евросоюза в отношении Фонда национального благосостояния (ФНБ) России не повлияют на доступность средств для правительства РФ, заявили в Министерстве финансов страны.

«Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ», – сказали РИА Новости в ведомстве.

Как заверили в Минфине, все запланированные инвестиции из средств ФНБ будут осуществлены в плановом режиме.

В субботу, 22 февраля, ЕС ввел санкции против ФНБ. Как указали в Брюсселе, внесение Фонда в санкционный список связано с тем, что его средства в прошлом году использовались для покрытия дефицита бюджета России во время спецоперации на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ограничения ЕС против ФНБ – самое странное в десятом пакете антироссийских санкций, хотя бы потому, что никакого влияния эти ограничения не окажут. Все, что заморожено, уже заморожено, а доля евро в ФНБ и так близка к нулю.

Тем временем Еврокомиссия оценила новые торговые санкции против России в 12,7 миллиарда евро.