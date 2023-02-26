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НовостиЭкономика26 февраля 2023 16:44

Минфин России считает, что санкции ЕС против ФНБ не повлияют на доступность средств для правительства

Все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме, заверили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минфин России считает, что санкции ЕС против ФНБ не повлияют на доступность средств для правительства

Минфин России считает, что санкции ЕС против ФНБ не повлияют на доступность средств для правительства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции Евросоюза в отношении Фонда национального благосостояния (ФНБ) России не повлияют на доступность средств для правительства РФ, заявили в Министерстве финансов страны.

«Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ», – сказали РИА Новости в ведомстве.

Как заверили в Минфине, все запланированные инвестиции из средств ФНБ будут осуществлены в плановом режиме.

В субботу, 22 февраля, ЕС ввел санкции против ФНБ. Как указали в Брюсселе, внесение Фонда в санкционный список связано с тем, что его средства в прошлом году использовались для покрытия дефицита бюджета России во время спецоперации на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ограничения ЕС против ФНБ – самое странное в десятом пакете антироссийских санкций, хотя бы потому, что никакого влияния эти ограничения не окажут. Все, что заморожено, уже заморожено, а доля евро в ФНБ и так близка к нулю.

Тем временем Еврокомиссия оценила новые торговые санкции против России в 12,7 миллиарда евро.